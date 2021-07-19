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Голикова: системе среднего профессионального образования нужна полная реструктуризация

Системе среднего профессионального образования в России нужна полная реструктуризация - Голикова.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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