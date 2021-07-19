Голикова: участниками программы "Пушкинская карта" за четыре года станут 17 млн россиян

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Участниками программы по посещению учреждений культуры "Пушкинская карта" смогут стать 17 млн человек в возрасте от 14 до 22 лет. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова.

"Обладателем "Пушкинской карты" станет любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет, и мы предполагаем, что за четыре года участниками станут 17 млн человек. Это школьники старших классов, студенты колледжей и вузов", - сказала она на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщала, что почти 13 млн школьников старших классов, студентов колледжей и вузов станут участниками программы.

Как рассчитывает вице-премьер, молодежная аудитория организаций культуры увеличится в 4,5 раза. Голикова подчеркнула, что программа направлена на воспитание всесторонне развитой личности и сохранение культурной идентичности в молодежной среде. "Мы рассчитываем, что у ребят сформируется привычка посещать учреждения культуры, появятся новые традиции, объединившие знаковые в их жизни события с событиями в сфере культуры", - добавила она.

В конце июня президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил об инициативе создания "Пушкинской карты", по которой молодые люди смогут посещать учреждения культуры. Воспользоваться картой финансовые средства для которой будет предоставлять государство, можно будет с 1 сентября 2021 года. Так, на четыре месяца текущего года будет положено 3 тыс. рублей. В следующем году номинал составит 5 тыс. рублей на календарный год. Планируется, что уже в 2021 году посетить учреждения по карте смогут более 1 млн человек. Подать заявку на участие сможет любой гражданин в возрасте от 14 до 22 лет на портале госуслуг.