Путин призвал довести до конца программу по строительству детских яслей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал довести до конца программу по строительству яслей для детей до трех лет.

"На что хотел бы обратить внимание. Были планы, программа целая, по строительству детских яслей для детей до трех лет. Мы сдвинули ее вправо по целому ряду обстоятельств, на 100 тыс. [мест] сейчас примерно мы недоработали, сознательно сдвинули. Я обращаю внимание на то, что она должна быть доведена до конца, эта программа, это должно быть сделано", - сказал Путин в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент также назвал "самыми важными" вопросы, которые напрямую касаются качества жизни людей.

Ранее глава государства говорил о том, что часть средств, которые планировалось предусмотреть на создание яслей, пришлось направить на борьбу с пандемией.