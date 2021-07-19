Систему учета выбросов предприятий создадут в России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Систему учета выбросов предприятий, которая станет важным вкладом в снижение выбросов парниковых газов, планируется создать в России. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

"В сфере экологии предлагаем в реализации инициативу, которая направлена на низкоуглеродное развитие экономики - это важный вклад России в снижение выбросов парниковых газов. Речь идет о создании системы учеты выбросов предприятиями", - сказал он.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.