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Программа развития общественного транспорта будет разработана до конца года

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что уточнил, что некоторые регионы готовы реализовывать проекты модернизации системы общественного транспорта с помощью инфраструктурных кредитов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Комплексная программа развития общественного транспорта в регионах будет разработана до конца года на основе проектов по модернизации транспортной системы в Таганроге, Саратове и Волгограде. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"У нас есть ряд организованных проектов - в Таганроге с Советом Федерации очень быстро запустили проект ремонта и обновления трамвайных путей буквально за три месяца. В еще ряде регионов - в Саратове, Волгограде эта работа ведется. Сейчас мы все это собираем в одну программу, в один проектный офис по управлению, и у нас будет одна комплексная программа. <…> Организационно до конца года отработаем точно совершенно", - сказал Хуснуллин, выступая на Совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он уточнил, что некоторые регионы, в частности Нижегородская область, готовы реализовывать проекты модернизации системы общественного транспорта с помощью инфраструктурных кредитов.

"До конца года получим деньги из ФНБ и механизм распределения по регионам. <…> До 2024 года - первый этап. Дальше уже до 2030 года", - сказал вице-премьер.

Ранее Хуснуллин поручил губернаторам пересмотреть подходы к развитию общественного транспорта, так как наблюдается тенденция к сокращению его пассажиропотока. По его словам, субъектам нужно перенимать опыт Москвы по развитию общественного транспорта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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