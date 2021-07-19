Вологодские моногоспитали заняты на 87%

ВОЛОГДА, 19 июля. /ТАСС/. Более 1170 человек госпитализированы с коронавирусом в монопрофильные госпитали Вологодской области, клиники заполнены на 87%. Власти готовы при необходимости увеличить количество коек до двух тысяч, пока этого не требуется, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Число заболевших коронавирусной инфекцией превысило в области 52 тыс. человек, ежедневный прирост превышает 220 человек, госпитализированы 1 178 человек, монопрофильные госпитали заполнены на 87%. Ситуация сложная, мы ее контролируем, все больные в моногоспиталях обеспечены всем необходимым - лекарствами, медикаментами, есть медицинский персонал. Мы готовы, если потребует ситуация, увеличить количество коек до 2 тысяч, но на сегодня этого не требуется", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

По словам руководителя региона, в области наращивают темпы иммунизации от коронавируса. Всего в область поставлено 225 тыс. доз вакцины. Первым компонентом привито почти 200 тыс. человек (или почти 18% населения области - прим. ТАСС), вторым - 143 тыс. человек. Вакцина поступает в соответствии с графиками, утвержденными Минздравом РФ, и сразу направляется в медучреждения региона для вакцинации всех желающих. "Иммунизация населения является сейчас ведущим вопросом. Трудовые коллективы по заявкам руководителей могут вакцинироваться в первую очередь, мы организуем или прием в поликлиниках, или выезд мобильных бригад на предприятия. Это касается организаций всех форм собственности. Прививайтесь, чтобы спокойно работать, продолжать деятельность", - добавил губернатор.

На 19 июля в области выявлено 52 010 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 227 человек. Выздоровели 46 603 человека, умерли 1 294.