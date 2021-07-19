В Крыму выплатили первые компенсации за поврежденные во время ливней машины

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Первые компенсации за автомобили, поврежденные вследствие подтоплений в Крыму, выплачены, общая сумма по итогам 19 июля составила 4,5 млн рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Выплачены первые компенсации за автомобили, пострадавшие вследствие подтопления, на сумму 4,5 млн рублей, в пятницу начался прием заявлений от крымчан, чьи автотранспортные средства пострадали в результате ЧС. За первый день было принято 220 заявлений. На сегодня отработано 48 заявлений. Работа по выплатам продолжается", - написал Аксенов.

Он напомнил, что заявления можно подать в Симферополе - региональном центре - и непосредственно в пострадавших во время ливней Ялте и Керчи. Выплаты будут произведены только по заявлениям, поданным до 10 августа.

Заявления и документы, поступившие после 10 августа 2021 года, не рассматриваются.

Ранее он сообщал, что в случае, если рыночная стоимость машины не превышает 300 тыс. рублей, выплата благотворительной помощи осуществляется в размере 100% от суммы ущерба. Если стоимость выше, то компенсация составит 40% от суммы ущерба.

17-18 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.