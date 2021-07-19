В Великобритании начнут прививать особо уязвимых для коронавируса подростков

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Британские подростки в возрасте от 12 до 15 лет, которые могут быть особо уязвимы для коронавирусной инфекции по медицинским причинам, получат возможность сделать прививку от COVID-19. Об этом объявил в понедельник, выступая в парламенте страны, замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Надим Захави, отвечающий за реализацию программы вакцинации.

"Опубликованные сегодня рекомендации Совместного комитета по вакцинации и иммунизации означают, что еще больше молодых людей, для которых вирус представляет повышенную опасность, смогут воспользоваться преимуществами вакцинации от COVID-19", - сказал Захави.

В настоящий момент в Соединенном Королевстве от коронавируса прививают преимущественно тех, кому больше 18 лет. Начиная с декабря прошлого года исключения начали делать для молодых людей в возрасте 16-17 лет, страдающих тяжелыми неврологическими нарушениями или синдромом Дауна, имеющих подавленный иммунитет или задержку умственного развития. Статистика указывает на то, что они чаще других сталкиваются с тяжелыми последствиями болезни. Здоровых молодых людей того же возраста, проживающих вместе с лицами, имеющими ослабленный иммунитет, тогда тоже начали приглашать на вакцинацию.

Теперь попадающие в эти категории подростки, которым 12-15 лет, также смогут получить вакцину. Им будут делать прививки препаратом американской компании Pfizer. Пока это единственная вакцина, которую британские власти одобрили для применения среди лиц моложе 18 лет.

За и против

В отличие от ряда других стран, Соединенное Королевство пока не планирует начинать кампанию массовой вакцинации подростков. Совместный комитет по вакцинации и иммунизации, который является консультативным органом при Минздраве страны, пришел к выводу, что польза от прививки для здоровья детей, которые в подавляющем большинстве случаев легко переносят болезнь, будет невелика. Было также подчеркнуто, что пока сложно оценить пользу, которую данный шаг может принести обществу за счет потенциального снижения темпов распространения инфекции среди населения.

Не торопиться с вакцинацией детей на прошлой неделе призвала и профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, которая руководила работой по созданию британской вакцины от коронавируса, которую производит компания AstraZeneca. По ее словам, сейчас для королевства важнее было бы поделиться излишками вакцин с теми странами, где препаратов не хватает.

Некоторые из британских врачей считают необходимой массовую вакцинацию подростков по примеру США и Израиля. Они указывают на то, что побочные эффекты от применения вакцины Pfizer крайне редки, а риск развития осложнений после COVID-19 среди детей может быть более высоким. Другой популярный аргумент в пользу вакцинации детей - необходимость обеспечить школьникам стабильный учебный процесс, который не будет прерываться после выявления инфекции в классе.