Эксперты: призыв ВОЗ к отказу от ревакцинации вызван неравномерным распределением вакцин

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Предложение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказаться от смешивания разных вакцин для профилактики COVID-19 и ревакцинации связано с дефицитом препаратов и неравномерностью их распределения в мире, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен заявила в Женеве, что организация рекомендует делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, поскольку последствия применения разных вакцин пока не изучены. Также ВОЗ призвала отказаться от идеи ревакцинации под предлогом того, что эффективность и безопасность этого мало изучена. При этом в рекомендациях Минздрава РФ говорится о необходимости сделать повторную прививку после первичной вакцинации от COVID-19.

По словам заведующей отделением иммунопрофилактики Университетской клиники H-Clinic, врача-инфекциониста Екатерины Степановой, ВОЗ пытается повлиять на то, чтобы вакцины были распределены в мире равномерно. Поэтому организация выступает с рекомендациями отказаться от повторного вакцинирования населения (ревакцинации), чтобы "излишки" препарата можно было направить на первичную вакцинацию людей в других странах.

"Насколько я понимаю, предложение ВОЗ отказаться от ревакцинации связано с дефицитом вакцин в мире. Сейчас сложилась ситуация, когда в одних странах привита большая часть населения, а в других - очень малая. Во многих странах это связано именно с недоступностью вакцины. И ВОЗ реагирует так, чтобы перераспределить вакцины равномерно", - пояснила Степанова.

При этом врач отметила, что, с точки зрения конкретного пациента, ревакцинация "несет очень значимые личные выгоды". "Усиление иммунного ответа через полгода после вакцинации позволит защититься от нового штамма", - уточнила эксперт.

"Смешивание" вакцин

Кроме того, Степанова считает, что для формирования иммунитета возможно использовать разные вакцины. "Согласно законам вакцинации, если в процессе формирования иммунитета вакцина стала недоступна, то используется любая другая, которая позволит максимально соблюдать рекомендуемую схему. Относительно вакцинации против COVID-19 мы уже имеем несколько исследований использования м-РНКовых вакцин после векторных. И результаты такого совмещения хорошие", - сказала врач.

Она пояснила, что, по результатам исследований, после применения векторных вакцин лучше формируется клеточный иммунитет, а после м-РНК вакцин - выше уровень антител.

"Метод смешения вакцин называется mix-and-match. И сейчас во многих странах его начали использовать", - отметила собеседник агентства.

Ревакцинация оправдана

Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), врач-вирусолог Александр Лукашев также считает, что ВОЗ в своем призыве отказаться от ревакцинации и смешивании вакцин может руководствоваться прежде всего глобальной ситуацией в мире, а не научными исследованиями, которых пока не достаточно.

"На сегодняшний день нет достаточных данных о клинической эффективности вакцин в отдаленные периоды после применения, то есть об их способности предотвращать инфицирование и тяжелые формы заболевания через полгода-год после введения. Рекомендации по ревакцинации основываются на падении уровня антител и необходимости высокого уровня иммунитета для борьбы с мутантными штаммами коронавируса, и я считаю ревакцинацию оправданной. Мне не известны научные данные, на которых основана позиция ВОЗ", - пояснил Лукашев.

"Возможно, одной из мотиваций этой позиции является желание ВОЗ сделать вакцины более доступными для стран третьего мира. По моему мнению, те государства, которые могут производить вакцины в необходимом количестве, должны в первую очередь заботится о защите своего населения и проводить ревакцинацию так часто, как считают это необходимым", - добавил эксперт.