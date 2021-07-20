В Омской области продлили ограничения, связанные с пандемией, до 31 июля

ОМСК, 20 июля. /ТАСС/. Власти Омской области, где с начала июля число выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусом выросло с 253 до 352, продлили по 31 июля 2021 года срок действия ограничений, касающихся заполняемости учреждений культуры, спортивных сооружений и кинотеатров. Об этом сообщается в распоряжении губернатора региона, опубликованном во вторник на сайте правительства области.

"В пунктах 10.3, 10.4, 14 распоряжения губернатора Омской области от 17 марта 2020 года №19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" слова "19 июля 2021 года" заменить словами "31 июля 2021 года", - говорится в документе за подписью исполняющего обязанности губернатора Валерия Бойко.

В соответствующих пунктах распоряжения установлено ограничение в 50% на заполняемость учреждений культуры и кинотеатров, а также при проведении мероприятий в спортивных сооружениях.

По данным омского Минздрава, за 18 июля в Омской области выявлено 352 случая инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии зафиксировано 56 795 зараженных, из которых 43 375 выздоровели, 1 605 умерли. В прививочной кампании приняли участие 386 136 человек, вторым компонентом вакцины привиты 262 921 житель региона.