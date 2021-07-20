В Приамурье уровень воды у Белогорска может превысить опасную отметку 23-24 июля

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Томь у берегов города Белогорск в Амурской области по прогнозу гидрологов поднимется до уровня "опасного гидрологического явления". Об этом во вторник сообщается в Instagram Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В верхнем течении реки Томь продолжается интенсивный рост уровня воды. При смещении паводка ниже по течению 23-24 июля ожидается подъем уровня воды в районе города Белогорск на 1,5-2,0 м до уровня 400-450 см (уровень опасного гидрологического явления - 400 см), с затоплением территорий, не защищенных дамбами", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Амурской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах востока области ливни, грозы. Непогода провоцирует подъем уровня воды в реках. Температура на юге днем до плюс 32 градусов, местами на севере - до плюс 25 градусов.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. По итогам прохождения волны паводка подтопленными оказались 975 жилых домов, в которых проживает 2,5 тыс. человек, 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попало 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, количество пострадавшего населения составляет более 7 тыс. человек.