{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приамурье уровень воды у Белогорска может превысить опасную отметку 23-24 июля

По прогнозу гидрологов, уровень воды в реке Томь увеличится до 400-450 см

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Томь у берегов города Белогорск в Амурской области по прогнозу гидрологов поднимется до уровня "опасного гидрологического явления". Об этом во вторник сообщается в Instagram Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В верхнем течении реки Томь продолжается интенсивный рост уровня воды. При смещении паводка ниже по течению 23-24 июля ожидается подъем уровня воды в районе города Белогорск на 1,5-2,0 м до уровня 400-450 см (уровень опасного гидрологического явления - 400 см), с затоплением территорий, не защищенных дамбами", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Амурской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах востока области ливни, грозы. Непогода провоцирует подъем уровня воды в реках. Температура на юге днем до плюс 32 градусов, местами на севере - до плюс 25 градусов.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. По итогам прохождения волны паводка подтопленными оказались 975 жилых домов, в которых проживает 2,5 тыс. человек, 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попало 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, количество пострадавшего населения составляет более 7 тыс. человек.

Теги
РоссияАмурская область
На горячую линию омбудсмена России в 2021 году поступило около 7,5 тыс. звонков
Граждане обращались на линию по вопросам защиты трудовых прав, жилищным и земельным спорам, по жалобам на решения суда
Читать полностью