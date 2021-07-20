Директор ВОЗ прибыл в Японию в преддверии Олимпийских игр

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во вторник прибыл в Японию, где 23 июля начнутся Олимпийские игры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Twitter.

"Я прибыл с кратким, но срочным сообщением: мы сможем победить COVID-19, лишь если каждый выполнит свою задачу. Пусть токийские Олимпийские игры станут источником надежды и единства для достижения равенства в распределении вакцин и завершения пандемии", - написал Гебрейесус.

19 июля агентство Kyodo сообщило со ссылкой на источники, что директор ВОЗ в ходе визита в Японию намерен встретиться с японским премьер-министром Ёсихидэ Сугой.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За четыре дня до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост числа новых случаев в японской столице превышает тысячу. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.