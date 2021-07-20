Общественная палата с начала года выявила около 3 тыс. связанных с выборами фейков

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета с начала года зафиксировала около 3 тыс. ложных сообщений, связанных с предстоящими выборами в сентябре. Об этом сообщил глава группы Александр Малькевич в ходе заседания Центризбиркома России во вторник.

"Идет сознательный накат и на электронное голосование, и на наш избирательный процесс в целом. Здесь я уже говорю как руководитель рабочей группы ОП по борьбе с фейками. У нас в этом году уже выявлено порядка 3 тыс. фейков. Это десятая часть в целом от ложных сообщений, посвященных выборам", - сказал Малькевич.

Он отметил, что сейчас до выборов осталось без малого два месяца. "И мы видим, что динамика печальная. Мы понимаем, что в ближайшие два месяца нас будут профессионально поливать в социальных сетях, рассказывая о якобы имеющих место недочетах", - отметил член ОП.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.