Более 70% сотрудников центров госуслуг прошли вакцинацию от COVID-19 в Москве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 75% сотрудников центров оказания госуслуг. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Мы внимательно относимся к здоровью своему и жителей, поэтому уже 75% наших сотрудников прошли вакцинацию от COVID-19. Каждый день специалисты общаются с большим количеством посетителей, которые приходят домой, где их ждут родные и близкие, дети и старшее поколение. Недопустимо подвергать риску людей, поэтому вакцинация - это очевидный выбор", - приводятся в сообщении слова заместителя директора центров госуслуг города Москвы - статс-секретаря Дана Петелько.

В шести флагманских офисах "Мои документы" можно пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19. Мобильные бригады работают ежедневно с 10:00 до 21:00.