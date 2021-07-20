В посольстве Бельгии в Москве приспустили флаг в знак скорби по погибшим в наводнении

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. В здании бельгийского диппредставительства на улице Малая Молчановка в Москве приспустили флаг в связи с объявленным накануне днем общенационального траура по жертвам наводнения, которое охватило юг королевства в ночь на четверг после продолжительных ливней.

Как убедился корреспондент ТАСС, у входа в здание посольства со стороны Большого Ржевского переулка приспущены установленные над входом, а также на флагштоках во внутреннем дворе диппредставительства флаги Бельгии и Евросоюза .

Брюссель объявил 20 июля днем общенационального траура по жертвам наводнения в Валлонии на юге страны, в результате которого, по данным МВД королевства, погибли не менее 36 человек. К настоящему моменту вода ушла из затопленных в результате ливневых дождей городов и деревень Валлонии. Особенно пострадали от наводнения провинции Льеж и Лимбург, предгорья Арденн и зоны по берегам рек Мёз и Самбры. На пике наводнения в четверг уровень воды в отдельных населенных пунктах достигал 1,5 м.