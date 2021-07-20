Ульяновские власти ограничили работу кафе и ресторанов по ночам

ТАСС, 20 июля. Власти Ульяновской области для предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 21 июля ввели ограничения по работе в ночное время для предприятий общественного питания и ограничили до 50% заполняемость фитнес-центров, аквапарков, боулинг-клубов и караоке-залов. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации главы региона со ссылкой на соответствующие изменения в указ "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" за подписью врио главы области Алексея Русских.

"Приостановлена деятельность объектов общественного питания в период с 23:00 до 06:00 следующего дня. При этом в ночное время по-прежнему могут работать организации общественного питания, осуществляющие оказание услуг на открытом воздухе на летних верандах и террасах (при заполнении не более 50% вместимости объекта), а также осуществляющие торговлю дистанционным способом и обслуживание навынос. Также ограничено количество посетителей фитнес-центров, спа-салонов, аквапарков, бассейнов, бань, саун, боулинг-клубов и караоке-залов до 50% вместимости объекта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что ранее установленные указом губернатора области основные ограничения продолжат действовать, в регионе сохраняются масочный режим и требования по социальному дистанцированию.

По данным на 19 июля, всего с начала прививочной кампании участие в ней приняли 238,4 тыс. жителей региона, из них полностью завершили процедуру более 174,3 тыс. человек. Для формирования коллективного иммунитета в Ульяновской области нужно вакцинировать не менее 595 тыс. человек.

Ульяновские власти с 30 июня запретили работу детских игровых комнат в связи с риском заражения коронавирусом. На прошлой неделе заболеваемость COVID-19 в регионе выросла в два раза с начала июля.