Герой России пилот Юсупов стал членом Общественной палаты Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Герой России летчик Дамир Юсупов стал одним из членов Общественной палаты Свердловской области. Его кандидатуру утвердил губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщается во вторник на сайте организации.

"Губернатор Свердловской области утвердил членами Общественной палаты Свердловской области следующих граждан: <...> Юсупова Дамира Касимовича - командира воздушного судна ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии", героя Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В состав палаты также вошли председатель Свердловского союза журналистов Александр Левин, композитор, заслуженный деятель искусств РФ Александр Пантыкин и другие.

Общественная палата региона формируется из 42 членов: 14 кандидатур утверждаются губернатором по представлению зарегистрированных на территории области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, 14 кандидатур утверждает заксобрание по представлению зарегистрированных на территории региона некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений, оставшиеся 14 кандидатур определяются избранными членами Общественной палаты.

Юсупов - командир лайнера "Уральских авиалиний", который в августе 2019 года при вылете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек. Чайки забили воздухозаборники, в этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. Президент РФ Владимир Путин присвоил Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России.