В Госдуме призвали губернаторов доплачивать волонтерским приютам для животных

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") призвал мэров и губернаторов направлять бюджетные средства волонтерам, организующим приюты для бездомных животных. Об этом депутат сообщил во вторник в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Кому стоит действительно доплачивать, это тем волонтерам, которые занимаются этой деятельностью [организацией приютов для животных]. Это люди особенные, это подвижники", - отметил Бурматов.

По его словам, такие волонтеры нередко любят животных "больше, чем себя", готовы отказывать себе в самом необходимом, чтобы обеспечить уход за животными. "Надо доплачивать волонтерским приютам. Я [обращаюсь ко] всем мэрам, всем губернаторам - направляйте бюджетные средства не всяким жуликам, которые занимаются дорогами, мусором и еще немножко приютами для животных, потому что для них это бизнес, а направляйте эти деньги тем, для кого это состояние души, кто это делает по зову сердца", - подчеркнул Бурматов.