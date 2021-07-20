На Кубани ежегодно планируют строить по 10 центров единоборств

КРАСНОДАР, 20 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в связи с запросом молодежи на занятия физической культурой и спортом планируют ежегодно строить по десять центров единоборств, сообщил по итогам приема граждан губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале во вторник.

"Жители Кропоткина сообщили, что городу нужен центр единоборств. У нас в планах строительство десяти подобных центров в год - это сегодня запрос молодежи. Кропоткин, конечно, тоже стоит в графике. Начнем стройку в этом году, новый центр откроет свои двери в конце 2022 года", - говорится в сообщении главы региона.

Уточняется, что также в ходе приема к губернатору обратились жители микрорайона станицы Староминской с жалобами на проблему теплоснабжения, губернатор поручил проработать вопрос строительства новой котельной, которая обеспечит теплом многоквартирные дома, детский сад, школу, спорткомплекс и поликлинику. Кроме того, жители станицы Павловской заявили об отсутствии централизованного водоснабжения более чем в 150 домах, для решения проблемы в 2022 году планируется начало строительства сетей водоснабжения, ориентировочный срок завершения всех работ - 2023 год.