Житель Санкт-Петербурга выиграл 1 млн рублей в розыгрыше от "Честного знака"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга Константин Нестеров выиграл главный приз акции "Стань миллионером этим летом", которую проводил оператор системы маркировки товаров Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) через приложение "Честный знак". Акция проходила с 1 июня по 12 июля 2021 года, сообщает во вторник пресс-служба оператора.

"Я считаю, что идея использовать маркировку для снижения количества поддельной продукции достаточно хорошая, поэтому часто пользуюсь приложением "Честный знак". Из него и узнал, что проводится акция с розыгрышем 1 млн рублей. В основном я сканировал лекарства в начале акции, потом появилась маркированная "молочка", она часто попадалась мне. Миллион рублей потрачу на погашение ипотеки", - приводит пресс-служба слова победителя.

За время акции участники с помощью приложения "Честный знак" проверили почти 84 тыс. пар обуви, 285 тыс. молочных продуктов, более 200 тыс. лекарств, 195 тыс. табачных изделий, 192 тыс. предметов одежды, 89 тыс. шин, 35 тыс. духов и парфюмерии, 19 тыс. меховых изделий, а также 800 единиц фототехники и 18 велосипедов. Каждую неделю среди участников разыгрывали толстовки, подписки на онлайн ТВ и 200 денежных призов в размере 10 тыс. рублей. "В акции приняли участие более 260 тыс. человек. Они просканировали более 1,8 млн товаров, всего было разыграно 1 720 призов", - добавили в пресс-службе.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки.