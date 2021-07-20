В Сочинском национальном парке вновь зафиксировали гибель пальм из-за насекомых-вредителей

СОЧИ, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты сочинского нацпарка снова фиксируют массовую гибель пальм из-за вредителя - пальмового бурильщика. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка во вторник.

"Одиночные растения и целые ряды погибших и усыхающих пальм встречаются по всей территории курорта, включая самый центр, напротив морского вокзала, где усыхают десятилетиями украшавшие центр европейские кустовые пальмы", - говорится в сообщении.

Причиной стал вредитель - пальмовый бурильщик. Эта крупная бабочка впервые была замечена в Сочи в 2014 году. Спустя два года начали гибнуть пальмы. Из-за вредителей в Сочи также страдают каштаны и самшит, и проблема долго не решалась из-за того, что на территории нацпарков и заповедников было запрещено использовать химикаты. Но в мае 2021 года были приняты нововведения, позволяющие применять на охраняемых природных территориях химическую обработку.

Весной в Сочи начали эксперимент по обработке растений химпрепаратами. К работе приступили нацпарк, заповедник, владельцы частных домов, где есть зеленые насаждения, а также волонтеры и городские службы. Однако, как отмечают эксперты, пальмы гибнут быстрее, чем это ожидалось. "В любом случае все засохшие пальмы обязательно должны уничтожаться со сжиганием стволов и листьев", - добавили в пресс-службе.

Серьезной проблемой для Сочи в последние годы стали вредители, завезенные на курорт с посадочным материалом перед Олимпийскими играми 2014 года. Вредители уничтожают пальмы, самшит, каштаны. В 2014 году были отмечены первые случаи гибели растений от пальмового мотылька и красного пальмового долгоносика. В 2018 году усыхание пальм приняло массовый характер.

Полноценно бороться с вредителями стали с мая 2021 года, на территории Большого Сочи приступили к обработке растений и завозу полезных насекомых, которые будут уничтожать вредителей. Предварительно программа по борьбе с вредителями рассчитана до 2023 года.