Белгородским студентам предоставят 250 квот для обучения в медицинских вузах

ТАСС, 20 июля. Студентам из Белгородской области в 2021 году предоставят 250 целевых квот в медицинских вузах, в том числе в Воронеже, Москве, Курске, Санкт-Петербурге для решения проблемы дефицита кадров в регионе, сообщила во вторник пресс-служба правительства Белгородской области.

Власти Белгородской области озвучили проблему нехватки кадров в медицинских учреждения региона в марте 2021 года. Отмечалось, что в отрасли здравоохранения региона работают более 31 тыс. специалистов, в нескольких больницах дефицит кадров достигает 20%. К 20 июля в области остаются вакантными более 350 ставок врачей и среднего медперсонала.

"Основная ставка [для решения проблемы кадрового дефицита] сделана на подготовку собственных специалистов. Для этого в медицинском институте НИУ "БелГУ" в 2021-2022 учебном году выделены целевые квоты по специальностям "Лечебное дело" - 96 мест, "Педиатрия" - 32 места. Кроме того, белгородцы смогут пройти обучение в медицинских вузах других регионов. Подготовку по специальности "Лечебное дело" пройдут 77 человек, обучение предусмотрено и для 45 студентов, решивших стать педиатрами", - говорится в сообщении.

Целевые квоты студентам из Белгородской области выделены в Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н. Бурденко, Московском медицинском университете им. И.М. Сеченова, Курском медицинском университете, Российском национальном исследовательском медицинском университете им Н.И. Пирогова, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И.П. Павлова.

Кроме того, дополнительной мерой поддержки врачей станет приобретение в Белгородской области 170 служебных квартир, также планируют создать медицинские классы в общеобразовательных школах во всех районах области.