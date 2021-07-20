В Великобритании умер самый старый лебедь по кличке Пиклз

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Самый старый лебедь в Великобритании умер в возрасте 30 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник на официальном аккаунте в Twitter замка Лидс под Лондоном, в котором обитал лебедь-кликун по кличке Пиклз.
Sad news from Leeds Castle. Pickles, our famous Whooper Swan has died at the grand old age of 30. Pickles was much loved by everyone. We celebrated Pickles' 30th birthday with his favourite seed cake recently & he enjoyed the media attention he got!— Leeds Castle, Kent (@leedscastleuk) July 20, 2021
Fly high, Pickles, fly high pic.twitter.com/IW9nF3pPSK
"Грустные новости из замка Лидс. Пиклз, наш знаменитый лебедь-кликун умер в благородном 30-летнем возрасте. Пиклза любили все. Недавно мы отмечали его 30-й день рождения с его любимым тортом из жмыха, и он так наслаждался вниманием со стороны прессы. Лети высоко, Пиклз, лети высоко", - говорится в сообщении.
Обычно в дикой природе лебеди-кликуны живут около 10 лет, однако в неволе могут прожить и более двух десятков лет. Пиклз появился на свет в июне 1991 года, а замок Лидс в графстве Кент попал в 2013 году, когда ему было уже 22 года. Здесь он проводил время в обществе еще 18 лебедей. Он стал настолько популярным обитателем территории замка, что 2 июня был учрежден "День Пиклза", когда отмечалось его появление на свет.