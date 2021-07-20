В Великобритании умер самый старый лебедь по кличке Пиклз

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Самый старый лебедь в Великобритании умер в возрасте 30 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник на официальном аккаунте в Twitter замка Лидс под Лондоном, в котором обитал лебедь-кликун по кличке Пиклз.

"Грустные новости из замка Лидс. Пиклз, наш знаменитый лебедь-кликун умер в благородном 30-летнем возрасте. Пиклза любили все. Недавно мы отмечали его 30-й день рождения с его любимым тортом из жмыха, и он так наслаждался вниманием со стороны прессы. Лети высоко, Пиклз, лети высоко", - говорится в сообщении.

Обычно в дикой природе лебеди-кликуны живут около 10 лет, однако в неволе могут прожить и более двух десятков лет. Пиклз появился на свет в июне 1991 года, а замок Лидс в графстве Кент попал в 2013 году, когда ему было уже 22 года. Здесь он проводил время в обществе еще 18 лебедей. Он стал настолько популярным обитателем территории замка, что 2 июня был учрежден "День Пиклза", когда отмечалось его появление на свет.