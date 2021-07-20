В России за полгода количество IT-преступлений выросло на 20,3%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Количество IT-преступлений в России выросло на 20,3% за полгода. Об этом сообщается в статистических данных МВД России о состоянии преступности, с которыми ознакомился ТАСС.

В министерстве отмечают, что рост таких преступлений негативно влияет на криминогенную ситуацию в стране. "В январе - июне 2021 года зарегистрировано 271,1 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 20,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 22,3% в январе - июне 2020 года до 26,5%", - сообщает МВД.

При этом количество преступлений, совершенных с помощью интернета, выросло на 42,1% (две трети от всех IT-преступлений), а с использованием компьютерной техники - на 35,6% (одна треть). Почти три четверти таких преступлений совершаются путем кражи или мошенничества: 202,7 тыс., каждое девятое - с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств: 30,1 тыс. Более 98% таких преступлений выявляются полицией.