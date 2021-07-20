В больницы Мурманской области передали 31 аппарат ИВЛ

ТАСС, 20 июля. Министерство здравоохранения Мурманской области получило 31 аппарат искусственной вентиляции легких для медицинских организаций региона. Аппараты были переданы "Кольской горно-металлургической компанией", договоренность об этом была достигнута из результатов рабочей поездки губернатора Андрея Чибиса в Мончегорск, сообщает во вторник Министерство информационной политики Мурманской области.

"В период пандемии передача 31 ИВЛ для медучреждений нашей области - показатель настоящей ответственности бизнеса и понимания того, что в первую очередь самое главное богатство Севера - это его жители", - приводится в сообщении комментарий губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев в этой связи отметил, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации подобный дар для медицины Заполярья чрезвычайно дорог.

"Мы благодарим Кольскую ГМК за столь необходимый и своевременный подарок. Оборудование - 31 аппарат ИВЛ "Авента-М" - сегодня уже доставлено и распределено по нашим подведомственным медицинским учреждениям", - подчеркнул министр.

Из 31 аппарата десять поступили в распоряжение областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, по восемь аппаратов получили Североморская и Мончегорская ЦРБ, еще пять - Кольская районная больница.