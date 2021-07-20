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Пандемия COVID-19

В больницы Мурманской области передали 31 аппарат ИВЛ

Министр здравоохранения области отметил, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации подобный дар для медицины Заполярья чрезвычайно дорог

ТАСС, 20 июля. Министерство здравоохранения Мурманской области получило 31 аппарат искусственной вентиляции легких для медицинских организаций региона. Аппараты были переданы "Кольской горно-металлургической компанией", договоренность об этом была достигнута из результатов рабочей поездки губернатора Андрея Чибиса в Мончегорск, сообщает во вторник Министерство информационной политики Мурманской области.

"В период пандемии передача 31 ИВЛ для медучреждений нашей области - показатель настоящей ответственности бизнеса и понимания того, что в первую очередь самое главное богатство Севера - это его жители", - приводится в сообщении комментарий губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев в этой связи отметил, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации подобный дар для медицины Заполярья чрезвычайно дорог.

"Мы благодарим Кольскую ГМК за столь необходимый и своевременный подарок. Оборудование - 31 аппарат ИВЛ "Авента-М" - сегодня уже доставлено и распределено по нашим подведомственным медицинским учреждениям", - подчеркнул министр.

Из 31 аппарата десять поступили в распоряжение областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, по восемь аппаратов получили Североморская и Мончегорская ЦРБ, еще пять - Кольская районная больница.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия COVID-19
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