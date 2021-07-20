Главу Минздрава Туниса уволили на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом

ТУНИС, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Туниса Хишам Машиши во вторник отправил в отставку министра здравоохранения страны Фаузи Мехди в условиях ухудшающейся обстановки с пандемией коронавируса. Как сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на заявление офиса премьера, обязанности Мехди временно будет исполнять министр по социальным делам Мухаммед Трабелси.

Формально причин отставки в заявлении не приводится, однако, как указывает радио, Мехди известен тем, что стал инициатором начала временной вакцинации всех тунисцев старше 18 лет по вторникам и средам. Это привело к образованию длинных очередей у прививочных пунктов в условиях увеличения числа случаев заражения коронавирусом. В результате министерство здравоохранения было вынуждено перейти к вакцинации только тех, кто старше 40 лет.

По последним данным Министерства здравоохранения Туниса, в стране с населением 12 млн человек зарегистрировано более 549 тыс. заразившихся коронавирусом, из них свыше 438 тыс. выздоровели, умерли 17 644 пациента. Всемирная организация здравоохранения считает, что в Тунисе наблюдается самая высокая в регионе Северной Африки смертность из-за коронавируса.