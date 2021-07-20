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Захарова считает, что чешские журналисты в России не оценят призывы заблокировать Sputnik

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на статью шеф-редактора чешского новостного портала Forum24 Йоганы Говорковой, в которой перечислены 10 пунктов, которые должна иметь в своей программе партия, желающая управлять страной после премьера Андрея Бабиша

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что раздающиеся в Праге призывы заблокировать новостное агентство Sputnik в Чехии не понравится чешским журналистам, работающим в России. Об этом Захарова написала во вторник в своем Telegram-канале.

Представитель МИД обратила внимание на "обширную установочную статью" шеф-редактора чешского новостного портала Forum24 Йоганы Говорковой, в которой перечислены 10 пунктов, которые, по ее мнению, должна иметь в своей программе партия, желающая управлять страной после премьера Андрея Бабиша. В частности, чешская журналистка говорит о необходимости разрыва дипломатических отношений с РФ и блокировки российского сайта Sputnik.

"Лихо сказано. Конечно, ломать не строить, - заметила Захарова. - Про Sputnik воительница Йогана зря сказала. Чешские журналисты в Москве не оценят".

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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