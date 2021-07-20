{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

УФСИН по Астраханской области заявило, что не причастно к продаже пайков в интернете

В СМИ появилась информация о продаже в иностранных интернет-магазинах индивидуальных рационов питания, предназначенных для подозреваемых, обвиняемых и осужденных

АСТРАХАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. УФСИН России по Астраханской области не причастно к открытой продаже в зарубежном интернет-магазине пайков питания для российских подозреваемых, обвиняемых и осужденных, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства по региону.

"В ряде СМИ опубликована информация о продаже в иностранных интернет-магазинах индивидуальных рационов питания, предназначенных для подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Сообщаем, что УФСИН России по Астраханской области к продажам на аукционах данной продукции отношения не имеет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в публикации официального печатного органа наблюдательных комиссий "Газете ОНК" сообщалось, что член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Владимир Демидко обнаружил паек питания для российских заключенных в открытой продаже в зарубежном интернет-магазине. Отмечалось, что стоимость одного индивидуального рациона питания (ИРП) продавец оценил в сумму чуть выше 3,1 тыс. рублей по текущему курсу, на многочисленных фото стояло название учреждения, для которого он был произведен - ФКУ "ИК-10 УФСИН России по Астраханской области".

Теги
РоссияАстраханская область
Дело Виктора Бута
Адвокат Виктора Бута считает, что в деле его подзащитного удается добиться прогресса
Защитник россиянина Стив Зиссу рассказал, что состоялась встреча с некоторыми представителями посольства России в Вашингтоне. Беседа была "долгая и продуктивная"
Читать полностью