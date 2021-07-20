УФСИН по Астраханской области заявило, что не причастно к продаже пайков в интернете

АСТРАХАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. УФСИН России по Астраханской области не причастно к открытой продаже в зарубежном интернет-магазине пайков питания для российских подозреваемых, обвиняемых и осужденных, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства по региону.

"В ряде СМИ опубликована информация о продаже в иностранных интернет-магазинах индивидуальных рационов питания, предназначенных для подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Сообщаем, что УФСИН России по Астраханской области к продажам на аукционах данной продукции отношения не имеет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в публикации официального печатного органа наблюдательных комиссий "Газете ОНК" сообщалось, что член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Владимир Демидко обнаружил паек питания для российских заключенных в открытой продаже в зарубежном интернет-магазине. Отмечалось, что стоимость одного индивидуального рациона питания (ИРП) продавец оценил в сумму чуть выше 3,1 тыс. рублей по текущему курсу, на многочисленных фото стояло название учреждения, для которого он был произведен - ФКУ "ИК-10 УФСИН России по Астраханской области".