Мемориальную доску в честь бойцов-добровольцев открыли к 80-летию обороны Тулы

ТУЛА, 20 июля. /ТАСС/. Мемориальную доску в память о героическом подвиге бойцов коммунистического добровольческого полка открыли на Ряжском вокзале в Туле. Мероприятие приурочено к 80-летию обороны областного центра, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Сегодня на Ряжском вокзале в Туле состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной героическому подвигу бойцов Тульского коммунистического добровольческого полка. Инициатором открытия памятной доски выступила общественная организация "Тульское землячество", проект был поддержан Российским военно-историческим обществом", - сообщает пресс-служба.

Как отметила в ходе церемонии открытия министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, по поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе создан оргкомитет по празднованию 80-летия обороны Тулы. "В план празднования юбилея вошли инициативы туляков, общественных организаций и профессиональных сообществ. Открытие мемориальной доски еще раз показало сплоченность общества в преддверии важной для региона даты", - сказала Рыбкина.

Тульский коммунистический добровольческий полк был сформирован в июне 1941 года, в него вошли 1800 человек - коммунисты и комсомольцы, выразившие желание добровольно встать на защиту Отечества. 19 июля в пешем строю полк прибыл на железнодорожную станцию Ряжского вокзала, погрузился в эшелон и отправился в Ярцево Смоленской области. Непрерывные и ожесточенные бои за город велись с большими потерями для обеих сторон, Ярцево восемь раз переходило из рук в руки. В общей сложности оборона города велась 80 дней, в ожесточенных боях Тульский коммунистический добровольческий полк потерял три четверти личного состава.