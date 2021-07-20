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Пандемия COVID-19

В Новгородской области суточная заболеваемость ковидом выросла с начала месяца в два раза

Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в области свободен на 34,6%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Суточная заболеваемость коронавирусом в Новгородской области выросла более чем в два раза с начала июля. Сильнее всего заболеваемость выросла среди подростков, об этом сообщает оперштаб по противодействию распространения коронавируса Новгородской области.

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"По данным на 1 июля суточный прирост составлял 71 человек. По состоянию на 21 июля суточный прирост - 160 человек. Сильнее всего заболеваемость выросла среди детей подростков старше 15 лет", - сообщает оперштаб.

Как ТАСС сообщал ранее, в регионе продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, прирост за неделю составил 22%. При этом показатель среднесуточного прироста превышает среднероссийский, по данным управления Роспотребнадзора Новгородской области. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Новгородской области свободен на 34,6%, всего развернуто 1 680 коек.

По данным регионального оперативного штаба, на 20 июля суточный прирост заразившихся коронавирусом составил 160 человек. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в регионе - 34 784, выздоровели - 32 863 человек, 197 пациентов умерли.

Теги
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