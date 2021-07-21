В Пскове впервые покажут лазерное шоу о жизни Александра Невского

ТАСС, 21 июля. Премьера мультимедийного лазерного шоу пройдет в Пскове в рамках Международного кинофестиваля "Западные ворота". Мероприятие пройдет на территории Довмонтова города Псковского Кремля, будет посвящено 800-летию Александра Невского и приурочено ко Дню города Пскова, сообщает пресс-служба Театрально концертной дирекции Псковской области.

"Главной темой сценария 20-минутного анимационного ролика станет история жизни Великого воина и правителя Руси Александра Невского. Благодаря его государственной мудрости Русь достойно выдержала все тяжелейшие испытания того времени. Имя святого благоверного великого князя Александра Невского по праву вписано в историю нашего государства. Зрелищное лазерное шоу заставит зрителей полностью погрузиться в мир истории, напомнит о великих делах и победах князя Александра Ярославовича и оставит незабываемое впечатление даже у самого искушенного зрителя", - говорится в сообщении.

Проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента и реализован в рамках региональных мероприятий, посвященных празднованию в Псковской области 800-летия со дня рождения князя Александра Невского и будет впервые демонстрироваться в регионе.