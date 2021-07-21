Адвокат Левашова в США надеется, что россиянин вскоре воссоединится с семьей

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Россиянин Петр Левашов, по делу которого в США во вторник был вынесен приговор, пока еще не освобожден, но есть надежда, что он скоро воссоединиться с семей. Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянина Вадим Глозман.

Ранее в этот же день федеральный окружной суд в штате Коннектикут приговорил Левашова, признавшего себя виновным в компьютерном мошенничестве и других преступлениях, к уже отбытому им сроку тюремного заключения.

Защитник отметил, что считает вынесение данного приговора успехом. "Думаю, судья понял, что господин Левашов является достойным подражания человеком как в профессиональном отношении, так и в личном", - полагает адвокат.

Как сообщил Глозман, Левашов в настоящее время "в какой-то форме находится под стражей". "Мы надеемся, что сможем воссоединить его с женой и сыном как можно скорее", - добавил адвокат. По его словам, перед освобождением россиянина нужно "уладить некоторые вопросы". Говоря об отношении клиента к вынесенному приговору, защитник отметил: "Господин Левашов рад оставить эту главу позади". На вопрос о том, вернутся ли россиянин на родину в текущем году, Глозман ответил: "Этого я не знаю".

Россиянин был задержан по требованию США на территории Испании 7 апреля 2017 года, в октябре того же года Мадрид удовлетворил запрос Вашингтона о его выдаче США. Американские власти обвиняли Левашова в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама.

В сентябре 2019 года Министерство юстиции США сообщило, что россиянин признал себя виновным в нанесении ущерба защищенному компьютеру, сговоре, компьютерном мошенничестве и краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах.