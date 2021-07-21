Си Цзиньпин призвал усилить меры по борьбе с наводнениями в провинции Хэнань

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал усилить помощь пострадавшей от серьезных наводнений центральной китайской провинции Хэнань, ставить человеческие жизни и защиту имущества населения на первое место. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.

"В последние дни в провинции Хэнань и других регионах продолжают идти сильные дожди, в [административном центре провинции городе] Чжэнчжоу и других городах произошли серьезные наводнения, уровень воды в некоторых реках достиг критической отметки, в отдельных водохранилищах произошел прорыв плотины, часть железнодорожных линий приостановила работу, отменены авиарейсы", - приводит его слова телеканал. "Это привело к значительным человеческим жертвам и имущественным потерям, ситуация в борьбе с наводнениями очень серьезная", - указал китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, "в настоящее время борьба с наводнениями вступила в критический момент, партийные руководители всех уровней должны все время ставить жизни и защиту имущества населения превыше всего, брать на себя инициативу и работать в первых рядах". "Необходимо оперативно наладить меры по борьбе с наводнениями, надлежащим образом устроить пострадавших из затопленных районов, принять меры для предупреждения повторения бедствия, максимально сократить человеческие потери и имущественный ущерб", - резюмировал он.

Из-за продолжавшихся несколько дней ливней в провинции Хэнань начались паводки. По последним данным, в результате наводнения погибли по меньшей мере 12 человек - все они стали жертвами затопления поезда в тоннеле метро города Чжэнчжоу. Из-за прорыва плотины на одном из водохранилищ города власти провинции ввели первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, а МЧС КНР повысило национальный уровень угрозы с третьего до второго.