На Ставрополье восстановили водоснабжение в семи населенных пунктах

ПЯТИГОРСК, 21 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили водоснабжение, нарушенное из-за аварии в семи населенных пунктах Минераловодского городского округа, где без воды остались около 2 тыс. абонентов. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В 00:20 мск работы по ремонту трубопровода холодного водоснабжения завершены, начато заполнение системы водой", - говорится в сообщении.

Во вторник вечером произошло аварийное отключение водоснабжения из-за прорыва трубопровода диаметром 325 мм. В зоне отключения находились семь населенных пунктов, 1 812 абонентов, один социально значимый объект.