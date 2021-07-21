{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье восстановили водоснабжение в семи населенных пунктах

Отключение воды произошло из-за прорыва трубопровода

ПЯТИГОРСК, 21 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили водоснабжение, нарушенное из-за аварии в семи населенных пунктах Минераловодского городского округа, где без воды остались около 2 тыс. абонентов. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В 00:20 мск работы по ремонту трубопровода холодного водоснабжения завершены, начато заполнение системы водой", - говорится в сообщении.

Во вторник вечером произошло аварийное отключение водоснабжения из-за прорыва трубопровода диаметром 325 мм. В зоне отключения находились семь населенных пунктов, 1 812 абонентов, один социально значимый объект.

Теги
РоссияСтавропольский край
Пандемия COVID-19
Южная Осетия запросила у России 2 тыс. доз вакцины от коронавируса
Препараты в ближайшее время будут доставлены в республику
Читать полностью