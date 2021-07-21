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Пандемия COVID-19

Средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года

Показатель составил 77 лет и четыре месяца

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года. Это самое значительное снижение годичного показателя после Второй мировой войны, сообщило в среду агентство AP со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний.

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Главная причина снижения - пандемия коронавируса, отметили специалисты Центров. В 2020 году умерли 3,3 млн американцев, и 11% смертей были вызваны COVID-19. 80% умерших от коронавируса в прошлом году составили люди в возрасте старше 65 лет.

В прошлом году ожидаемая средняя продолжительность жизни в США составила 77 лет и четыре месяца. Для женщин - 80 лет и два месяца (снижение показателя примерно на год), для мужчин - 74 года и шесть месяцев (снижение почти на два года).

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СШАПандемия COVID-19
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