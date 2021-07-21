Гидрологи ожидают еще одну волну паводков на Амуре в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Гидрологи прогнозируют повышение уровня воды в Амуре в Хабаровском крае в первых числах августа. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону в среду.

"По информации специалистов дальневосточного УГМС, в связи с неблагоприятно складывающейся гидрологической обстановкой в верхнем течении реки Амур, с учетом сбросов на Бурейской ГЭС и стока реки Сунгари при смещении гребня паводка по территории Хабаровского края в начале первой - конце второй декадах августа ожидается повышение уровня воды до отметок неблагоприятного явления и выше", - говорится в сообщении.

1-2 августа у Хабаровска уровень воды может приблизиться к 470-550 см при отметках неблагоприятного явления в 450 см и опасного - 600 см. К 8-10 августа у Комсомольска-на-Амуре уровень Амура поднимется до 550-600 см, неблагоприятной для города считается отметка 450 см, опасной - 650 см. К 16-19 августа гребень подойдет к Николаевску-на-Амуре, вода поднимется до 200-250 см при отметке неблагоприятного явления в 250 см. Прогноз будет уточняться по мере выпадения сильных осадков в бассейне Амура.

Отмечается, что в зону возможного подтопления могут попасть пониженные участки местности, пойменные места, низины, участки местных дорог и проездов на территории Хабаровска, Хабаровского, Нанайского, Комсомольского, Амурского, Ульчского районов.

Текущая обстановка

Сейчас по Амуру проходит паводковая волна, сместившаяся с Амурской и Еврейской автономной областей. Гребень паводка подошел к Комсомольску-на-Амуре с отметками ниже опасных, сообщается на сайте регионального правительства. "Сегодня к Комсомольску-на-Амуре, как и прогнозировали гидрологи, подошла волна амурского паводка. Уровень воды у города на утро составил 472 см, что на 22 см выше отметки неблагоприятных явлений. При этом власти готовились к более высоким показателям - до 550 см. При таком уровне в низких местах городской черты обычно начинаются точечные подтопления. Но вода растеклась по пойме, и до Комсомольска-на-Амуре паводок дошел сильно ослабленным", - говорится в сообщении.

По информации городской мэрии, в городе продолжает действовать режим повышенной готовности. Развернут пункт временного размещения, при необходимости количество таких пунктов можно увеличить до пяти. Заранее проведены отсыпки всех слабых мест, заварены водопропускные трубы, укреплены дамбы. Все силы и средства находятся в готовности к непредвиденным ситуациям.

Пик паводка продолжится и 22 июля, с отметкой не выше 480 см. При таком уровне серьезных последствий для Комсомольска-на-Амуре не ожидается, а уже 23 июля начнется снижение воды. В верхнем течении реки сейчас отмечается устойчивый спад. Так, к примеру, у Хабаровска вода в Амуре за сутки снизилась на 7 см до 356 см, при отметке опасного явления 450 см.

При этом подтопления из-за повышения уровня воды в Амуре отмечаются в ряде районов. Накануне в Амурском районе вода перелилась через дорожное полотно автодороги Амурск - село Омми. Сейчас там ограничено движение. Автомобилисты направлены в объезд через поселок Эльбан. На других территориях региона, кроме Верхнебуреинского района, где в конце прошлой недели подтопило жилые дома, ситуация относительно спокойная. Гидрологи отмечают подтопление пойм рек Бурея, Тунгуска, Амгунь, Уда. В Верхнебуреинском районе вода сошла.