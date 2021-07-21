В Москве количество браков увеличилось более чем на 40% в 2021 году

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Около 34 тыс. пар заключили брак в Москве с января по июнь этого года, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 40%, а допандемийного 2019 года - на 3%. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В 2021 году мы можем наблюдать тенденцию к увеличению количества браков не только по отношению к прошлому году, но и к 2019 году. Число браков за первое полугодие 2021 года увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Прирост к 2020 году составил более 40%. Это связано непосредственно с тем, что в 2020 году многие пары предпочли перенести проведение церемоний бракосочетания на более поздний период, до улучшения эпидемиологической обстановки", - сказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что самым популярным месяцем для бракосочетания в первом полугодии стал июнь, это почти 30% от общего количества браков. Кроме этого, количество вступающих в брак в мае увеличилось на более чем 11% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

За первое полугодие этого года в необычных местах прошло более 3,5 тыс. торжественных церемоний. Самыми популярными местами стали башня "ОКО", особняки "Роял" и на Волхонке с видом на храм Христа Спасителя. А самым востребованным у молодожен загсом стал Дворец бракосочетания № 1. С января по июнь здесь расписались около 3 тыс. пар.