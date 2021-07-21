Суточный прирост случаев COVID-19 в Астраханской области обновил максимум

АСТРАХАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Суточный прирост числа лиц, инфицированных коронавирусом, в Астраханской области третий день подряд обновляет свой максимум, зафиксированный с начала пандемии. Об этом сообщается в Telegram-канале областного Минздрава в среду.

"За минувшие сутки зафиксировано 283 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 40 785 случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Предыдущие максимумы за все время пандемии были зафиксированы 19 и 20 июля, когда вирусом заразились 266 и 269 человек соответственно. В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 1 475 человек. В связи с ростом числа госпитализаций в Астраханской области для пациентов с коронавирусом развернуто 1 685 коек, свободным остается 13% коечного фонда.

Астраханские власти с 12 июля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ввели несколько ограничительных мер: снижение предельного количества зрителей на массовых, спортивных мероприятиях, в кинотеатрах и театрах с 75% до 50%, а также ограничение работы кафе и ресторанов до 23:00. С 8 августа при посещении спортобъектов, ресторанов и кафе, заведений культуры необходимо будет предъявлять QR-код привитого, переболевшего или ПЦР-тест. Для заселения в санатории, гостиницы и турбазы региона необходимо будет иметь один из перечисленных документов: сертификат о прививке (оба компонента вакцины), ПЦР с отрицательным результатом (с давностью сдачи анализа не более трех дней до вселения) или справку о перенесенном COVID-19 - со дня выздоровления должно пройти не более шести месяцев.

По данным на 21 июля, в Астраханской области вакцинировано от коронавирусной инфекции свыше 50% от числа лиц, подлежащих иммунизации в регионе, - это 242 621 человек, оба этапа иммунизации прошли 164 752 человека.