Ростовская область направила более 26 млн рублей на дооснащение социальных объектов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Средства резервного фонда правительства Ростовской области в размере 26,2 млн рублей направлены на дооснащение больниц и детских садов, сообщили в среду в пресс-службе главы региона.

"Распоряжениями губернатора Василия Голубева из резервного фонда правительства области направлено более 26,2 млн рублей на исполнение наказов депутатам законодательного собрания области. Бюджетные ассигнования в основном предназначены для дополнительного оснащения учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта двух городов и десяти районов области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на эти средства будет закуплен сценический комплекс для районного дома культуры, 12 садов получат мягкий инвентарь. "Для закупки дополнительного медицинского оборудования, в том числе электрокардиостимуляторов, велоэргометров, аудиометра акустического Ростовской областной клинической больнице выделено более 7 млн рублей.

Дополнительное оборудование получит и Тацинская центральная районная больница. На ее дооснащение предназначено почти 3 млн рублей", - добавили в пресс-службе ростовского губернатора