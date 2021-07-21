Законы о развитии территорий приняли 34 региона России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Региональные нормативные акты к применению федерального закона о комплексном развитии территорий (КРТ) приняли 34 региона РФ. Об этом в среду сообщила директор департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич в ходе VII Байкальского саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов.

"На сегодняшний день у нас 34 региона в той или иной мере уже приняли правовые акты. Остальные органы власти приняли по одному-двум актам или находятся в стадии согласования нормативно-правовой базы", - сказала она на пленарной сессии "Потенциал развития городских территорий". Синичич пояснила, что в перечне документов, необходимых для принятия, насчитывается восемь обязательных пунктов.

Она добавила, что по предварительному анализу, который проводил Минстрой, реализация механизма КРТ в России на сегодняшний день возможна на 20 тыс. гектаров.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что региональные нормативные акты к применению федерального закона о КРТ планируется принять во всех субъектах до конца 2021 года.

Кабмин ранее определил порядок принятия решения о комплексном развитии территории и согласования такого решения с субъектом Российской Федерации. Согласно документу, процедура согласования предполагает, что сначала губернатор направляет документы в Минстрой России, затем ведомство в случае наличия разногласий возвращает губернатору документы или сразу проект выносится на правительственную комиссию. При этом допускается отказ в согласовании проекта.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. КРТ будет проводиться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления.