Эксперт: в Крыму при росте заболеваемости COVID-19 отмечается высокий уровень других ОРВИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Аномально высокий уровень острых респираторных вирусных инфекций фиксируется в Крыму наряду с ростом числа новых случаев коронавируса, при этом заболевание у людей с индийским штаммом вируса начинается именно с симптомов ОРВИ, сообщила в среду на заседании оперштаба региона руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

По данным главы Крыма Сергея Аксенова, за последнюю неделю в регионе зафиксировано более 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом - это максимальный показатель за все время пандемии.

"Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией не имеет тенденции к снижению, она продолжает оставаться сложной с тенденцией к росту. Продолжается рост сезонной заболеваемости острыми респираторными инфекциями: в целом по Республике Крым заболеваемость выше эпидпорога на 31%, а по городу Симферополю на 79%", - сказала Пеньковская.

Она отметила, что сейчас основной штамм, циркулирующий в Крыму, - "дельта", и у заразившегося человека болезнь начинается именно с ОРВИ. При этом вирус ведет себя крайне агрессивно, и "нужно как можно скорее начать лечение, иначе время может быть упущено", добавила Пеньковская.

Пеньковская подчеркнула, что только за последнюю неделю зафиксировано 54 летальных исхода, причем треть умерших - люди не преклонного возраста, которые входят в категорию риска, а пациенты от 30 до 60 лет. По ее словам, это довольно тревожный показатель. При этом 80% умерших были госпитализированы не сразу, а через два дня после появления симптомов или позже.