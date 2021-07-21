Кабмин направит более 222 млн рублей на обеспечение водоснабжения Крыма

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит 222,2 млн рублей на обеспечение стабильного водоснабжения в Крыму. Как сообщает в среду пресс-служба кабмина, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Средства пойдут на обвязку скважин питьевой воды, разведанных в 2021 году. Эта процедура предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий", - поясняется в сообщении. Кроме того, часть выделенных средств планируется направить на строительство водоводов.

Такие мероприятия позволят обеспечить дополнительную подачу воды в Крым в объеме не менее 10 тыс. кубометров в сутки, добавили в пресс-службе кабмина.

Деньги выделяются из резервного фонда правительства. Минэкономразвития поручено в течение 30 дней заключить с региональными властями соглашение о предоставлении средств.

Ранее кабмин утвердил план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя общей стоимостью 48 млрд рублей.