Правовые советы для тех, кто решил обзавестись загородной недвижимостью

Спрос на загородную недвижимость в России за последнее время достиг рекордных масштабов. По данным "Авито-недвижимость", только по итогам 2020 года интерес к ней вырос на 49% по сравнению с ситуацией годом ранее. Первый квартал 2021 года подтвердил дачный тренд: спрос увеличился еще на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Нотариусы это также подтверждают: число обращений по итогам прошлого года по сделкам с землей выросло более чем на 16%.

Если покупка участка или целого загородного дома тоже входит в ваши планы, советуем особое внимание уделить юридической стороне вопроса. На что точно стоит обратить внимание при сделках с загородной недвижимостью, рассказали в Федеральной нотариальной палате.