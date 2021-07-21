Росгвардия ликвидировала условную бандгруппу в Новоуральске в ходе учений "Заслон-2021"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Спецназ Уральского округа Росгвардии ликвидировал условную бандгруппу в закрытом городе Новоуральске Свердловской области в ходе масштабных оперативно-стратегических учений "Заслон-2021". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Согласно легенде маневров, в 1,5 км восточнее поселка Верх-Нейвинска пять членов преступной группы совершили подрыв взрывного устройства и обстреляли караул, сопровождавший специальный груз. В ходе боестолкновения бойцами караула были ликвидированы два боевика, три преступника сумели скрыться. Для поиска нападавших выдвинулась воздушная поисково-штурмовая группа. Позже налетчики были блокированы в 6 км от города Новоуральска", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ходе операции двумя разведывательными группами спецназа оставшиеся бандиты, которые пытались оказать сопротивление, были ликвидированы. "На месте происшествия изъяты два пистолета Макарова, три автомата Калашникова и одно самодельное взрывное устройство. Резервным караулом специальный груз доставлен в пункт назначения", - добавили в округе.

"Заслон-2021" - это первые крупномасштабные учения с момента создания войск национальной гвардии. Эти учения проводятся в рамках подготовки к учениям "Запад-2021", - рассказал журналистам первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов, присутствовавший на учениях. Совместные маневры "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября, в рамках учений будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.

12 июля Росгвардия начала крупномасштабные оперативно-стратегические учения "Заслон-2021", в ходе которых планируется отработка задач по нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности. Во время учений будет проверена готовность войск к выполнению задач в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки. Учения проходят в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах и завершатся 30 июля.