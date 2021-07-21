РПЦ наградила Минниханова и Шаймиева орденами преподобного Сергия Радонежского

КАЗАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) представила к наградам президента Татарстана Рустама Минниханова и государственного советника Республики Татарстан, председателя попечительского совета республиканского фонда "Возрождение" Минтимера Шаймиева за особый вклад в воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери.

"Я хотел бы с благодарностью отметить Минтимера Шаймиева и Рустама Нургалиевича, всех тех, кто вместе с ними трудился для того, чтобы построить этот замечательный собор. Ваши имена занесены в историю Казани, конечно, историю России и историю Русской православной церкви, потому что вашими трудами и вашим содействием не только построен этот собор, но и создана замечательная модель взаимодействия и братского сотрудничества православной России и мусульман", - сказал на открытии собора Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

За усердное служение и в связи с 60-летием патриарх Кирилл наградил митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского I степени.

Орденом преподобной Ефросинии Московской III степени награждена исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Татьяна Ларионова. Орденами Славы и Чести III степени наградили генерального директора компании "Татнефть" Наиля Маганова, председателя Совета директоров "Таиф" Альберта Шигабутдинова. Медалью Славы и Чести наградили первого заместителя главы Казани Дениса Калинкина, патриаршую грамоту получил генеральный директор ООО "Евростройхолдинг+" Владимир Казилов.

Орден преподобного Сергия Радонежского учрежден синодом РПЦ 26 декабря 1978 года, он имеет три степени. Орденами I степени награждаются предстоятели поместных церквей, руководители международных религиозных организаций и инославных церквей, представители органов власти РФ.

Собор Казанской иконы Божьей Матери был освящен в 1808 году. Храм был разрушен в начале XX века. В 2015 году Минниханов подписал указ о его воссоздании. С 2016 по 2021 год храм был воссоздан практически в первоначальном виде.