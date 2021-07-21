В Ненецком АО стоимость ПЦР-тестов снизят до 1 тыс. рублей

ТАСС, 21 июля. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) снизят стоимость ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию до 1 тыс. рублей на период работы эпидпостов в аэропортах и пристанях региона, написал в среду в своем Telegram -канале глава НАО Юрий Бездудный.

В настоящее время стоимость одного ПЦР-теста составляет 1 400 рублей.

"Сегодня в округе начали работать посты эпидконтроля в аэропортах и у причалов барж. <…> Дал поручение департаменту здравоохранения снизить стоимость ПЦР-тестов до одной тысячи рублей. На период работы постов", - написал Бездудный.

С 21 июля в четырех аэропортах Ненецкого автономного округа и на причалах барж, куда по реке Печоре прибывают автомобили, для предупреждения завоза случаев новой коронавирусной инфекции открыли посты эпидконтроля. Прибывающим в регион гражданам необходимо будет предъявлять документы об отсутствии COVID-19: сертификат о перенесенном заболевании, сертификат о законченной вакцинации или результат ПЦР-тестирования, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в регион. На всех постах организованы пункты проведения ПЦР-тестирования, где прибывающие без справок могут сдать тест.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 1 450 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки выявлено 14 случаев. В регионе зарегистрированы десять летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.