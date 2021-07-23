С ветерком по тротуарам. Как появился первый самокат с мотором

Жажда скорости
Современный электрический самокат — средство передвижения, двигатель которого работает от батареи. Однако впервые электрическая тяга была опробована на обычном двухколесном велосипеде. Первый патент на велосипед с электроприводом был подан в 1890-х годах американцем Огденом Болтоном. Проект предполагал установку электродвигателя на ступицу заднего колеса двухколесной машины. В качестве источника питания использовалась десятивольтовая свинцово-кислотная батарея, установленная на каркас рамы. Судя по документам из архива патентного бюро США, изобретение не имело ни системы передач, ни педалей.
У первых электрических велосипедов был много недостатков, и самый существенный — цена. За один экземпляр просили от $200 до $300 — примерно половину стоимости автомобиля марки Oldsmobile. Гораздо дешевле оказалось поставить на самокаты мотор, причем не электрический, а бензиновый. При этом первый самокат даже с двигателем оставался самым компактным средством передвижения по городу и внешне мало отличался от современных образцов.
Дьявольское изобретение
Осенью 1916 года газета The Sun опубликовала статью с громким и пугающим заголовком: "Одиночная карета для дьявола". Речь шла о новом увлечении жителей Нью-Йорка — бензиновыми самокатами, которые, по словам автора, "носились по улицам, словно приспешники сатаны, нарушая все правила этикета и городского движения". В прессе тех лет писали и о том, что новый двухколесный транспорт стал помощником бандитов, мол, с помощью этого изобретения они получили возможность гораздо быстрее скрываться с места преступления.
В России об автопеде писали так: "Новое изобретение называется автопедом и представляет собою карликовый автомобиль; по устройству это — наполовину автомобиль, наполовину... роликовые коньки".
Разогнать самокат с помощью бензинового мотора придумала группа молодых инженеров из Лонг-Айленда. Позднее они назовут свою стремительно набирающую обороты компанию The Autoped Company. По замыслу конструкторов, на металлическую раму крепилась платформа для водителя, два 25-сантиметровых колеса и изогнутая база в стиле ар-деко — он был в то время в моде и широко использовался для дизайна автомобилей.
Как сообщается на сайте британского онлайн-музея велосипедов, чтобы управлять автопедом, необходимо было встать на платформу, снабженную колесами с 15-дюймовыми шинами, и для управления использовать только рукоятки руля и колонку рулевого управления. Чтобы активировать сцепление и поехать, водитель должен был толкать колонку вперед, рычаг газа находился на рукоятке руля. Для торможения нужно было потянуть колонку на себя. После поездки колонку можно было сложить и наклонить к платформе для облегчения переноски или хранения автопеда. Четырехтактный двигатель с воздушным охлаждением объемом 155 куб. см располагался над передним колесом. Спереди и сзади на автопеде крепились фары, клаксон и ящик с инструментами.
За два года автопед, который стоил в магазинах Нью-Йорка и других крупных городов США около $100, приобрел огромную популярность у состоятельных американцев. Опробовать новое транспортное средство горожанину со средним достатком удалось лишь спустя год после появления автопеда в продаже. Одна из компаний в штате Калифорния приобрела 50 автопедов для аренды на пляже Sunset Beach. Так автопеды открыли эпоху весьма популярного ныне байкшеринга — первых уличных прокатов велосипедов и самокатов.
Доступ разрешен
Идея разместить на улицах доступный двухколесный транспорт общего пользования приобрела самое широкое распространение в самой "велосипедной" стране — Голландии. В середине 1960-х годов Лууд Схиммельпеннинк — общественный деятель и фанат велосипедов из Амстердама — предложил городским властям проект "Белый велосипед". Так он хотел уменьшить интенсивность автомобильного трафика, в результате которого горожане оказывались запертыми в многочасовых пробках на улицах города.
Общественник Лууд намеревался установить на специальных станциях по всему городу 20 тыс. велосипедов, окрашенных в белый цвет. Предполагалось, что пользоваться этими велосипедами можно будет бесплатно. Проект был направлен в муниципалитет Амстердама, но его отвергли якобы из-за дороговизны.
В ответ сторонники Схиммельпеннинка все же рискнули расставить некоторое количество велосипедов по городу, однако и эта акция не имела успеха. Полицейские тут же убрали их с улиц, ссылаясь на муниципальное законодательство, согласно которому гражданам было запрещено оставлять частную собственность без присмотра.
В 1967 году Лууд Схиммельпеннинк был избран в муниципальный совет Амстердама, однако даже там он не смог добиться одобрения своего плана.
Идею велосипеда "для всех" удалось реализовать лишь спустя 36 лет. В 1993 году в городе Ла-Рошель (Франция) была предложена, а позже введена программа, предлагавшая велосипеды в бесплатное пользование на срок не более двух часов. В том же году в Кембридже (Великобритания) появилась своя система проката велосипедов, известная как "велосипедная библиотека".
Позднее все тот же Лууд Схиммельпеннинк выступил с очередной велоинициативой — использовать для доступа к системе совместного пользования велосипедами специальные смарт-карты. И вновь Лууда ждала неудача — первые смарт-карты были предоставлены одним из нидерландских банков, который быстро обанкротился и прекратил существование. Остальные крупные финансовые организации не проявляли интерес к идее голландца, и от нее пришлось отказаться. И только в 2003 году в Вене была запущена первая система проката, которая активировалась смарт-картами по проекту Схиммельпеннинка.
От бензоколонки до розетки
После Первой мировой автопеды постепенно стали выходить из моды. Их вытеснили новые автомобили, ценник на которые постепенно снижался. Кроме этого, были услышаны и жалобы полиции — автопеды действительно часто помогали преступникам уходить от стражей порядка.
Тем не менее детища американских конструкторов вдохновили десятки других компаний по всему миру. Инженеры пытались придумать альтернативные двигатели, в качестве топлива для которых предлагался даже сжиженный газ. Однако повторить успех автопеда так и не удалось.
Формат самоката с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) вернулся лишь в 1985 году. Инженер Стив Патмонт сконструировал транспортное средство по своему проекту. Новый транспорт был оборудован более компактным двухтактным мотором и презентован как go-ped. В 1995 году старый двигатель заменили на более экологичный японский мотор, с которым go-ped по сей день пользуется в США спросом.
Тем не менее из-за постоянного повышения стоимости горючего и нехватки автозаправок в городской черте go-ped не смог конкурировать с аналогами на электрической тяге. В итоге литий-ионная батарея наголову разбила ДВС.
Современные электросамокаты, какими мы привыкли видеть их сегодня, впервые массово появились в 2017 году в городе Санта-Моника в Калифорнии. Одна из американских компаний сделала прокат максимально дешевым, около 50 центов за час, и устоять перед тем, чтобы промчаться по улицам с ветерком, было уже невозможно.
В последние годы волна популярности электросамокатов докатилась и до России. Их можно не только приобрести в магазине, но и взять в прокат на улице. Аппараты, способные развивать скорость до 50 км/ч, доступны всем желающим, но пока реакция общества на это явление не всегда однозначна. В первую очередь из-за участившихся несчастных случаев, вызванных пренебрежением к правилам управления этим транспортным средством.
Примечательно, что в большинстве стран мира на заре распространения байкшеринга уровень травматизма был также высок. Решить проблему удалось лишь после того, как большинство пользователей раз и навсегда усвоили простые правила — изучить для начала хотя бы азы управления электросамокатом, не разгоняться в людных местах и избегать выезда по проезжую часть.
Василий Кучушев