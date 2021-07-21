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Пандемия COVID-19
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Эрдоган заявил, что ситуация с коронавирусом в Турции не ухудшилась из-за новых штаммов

По словам президента, страна "справится с этим без введения дополнительных мер"

АНКАРА, 21 июля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Турции на данный момент не ухудшилась из-за распространения новых штаммов. С таким утверждением выступил в среду президент республики Тайип Эрдоган.

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"Хотя в других странах растет заболеваемость новыми вариантами коронавируса, Турция пока что не подверглась этой угрозе", - сказал он в эфире телеканала TRT.

По словам Эрдогана, Турция "справится с этим без введения дополнительных мер".

Между тем 6 июля глава Минздрава Фахреттин Коджа сообщил, что в республике были зафиксированы три случая заражения штаммом коронавируса "дельта плюс", также наблюдается "неуклонный рост случаев заражения штаммом "дельта".

Накануне в республике был зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом - 8 780 - с мая этого года.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия COVID-19
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