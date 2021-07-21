В КЧР построят дамбу протяженностью 2,5 км для защиты около 300 домов от подтоплений

ЧЕРКЕССК, 21 июля. /ТАСС/. Строительство берегозащитной дамбы протяженностью 2,5 км на реке Уруп начнется в текущем году. Она позволит защитить от подтоплений около 300 домов в Урупском районе Карачаево-Черкесии, написал в среду глава республики Рашид Темрезов в Instagram.

По территории региона протекают 172 большие и малые реки. Во время паводка наибольшую угрозу представляют реки Кубань, Большая Лаба, Большой Зеленчук, Малый Зеленчук.

"Хорошая новость поступила сегодня из федерального центра, в первую очередь, для жителей Урупского района нашей республики. Уже в этом году начинается строительство берегоукрепительной дамбы общей протяженностью 2,5 км на реке Уруп в районе станицы Преградной, что позволит защитить от паводков территорию общей площадью 34 гектара, 280 домовладений, где проживают свыше 700 человек", - написал Темрезов.

Он отметил, что Министерству природных ресурсов и экологии КЧР удалось защитить заявку в Минприроды России и перенести начало строительства дамбы с 2022 года на текущий. "Переменчивая и непредсказуемая погода этим летом в очередной раз продемонстрировала, что работать необходимо на опережение", - добавил Темрезов. При этом в пресс-службе главы и правительства региона отметили, что на строительство дамбы будет направлено 220 млн рублей из федерального бюджета.

В мае текущего года в Черкесске завершены работы по капремонту дамбы на Кубани в районе парка "Зеленый остров" протяженностью 3,8 км. Продолжаются работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений на реке Аксаут в станице Кардоникская общей протяженностью 5,3 км.

До конца текущего года, как ранее сообщили ТАСС в Министерстве природных ресурсов и экологии КЧР, будут завершены ремонтные работы на пяти дамбах в Карачаево-Черкесии. Это позволит защитить от возможных подтоплений дома 2,4 тыс. жителей. Ранее руководитель министерства Джашарбек Узденов сообщил ТАСС, что капитальный ремонт и реконструкция проведены на более чем 70% бесхозных гидротехнических сооружений в КЧР.