"Арктический гектар" в Архангельской области можно выбрать на геопортале региона

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. /ТАСС/. Бесплатный гектар в рамках программы "Дальневосточный гектар", которая с 1 августа 2021 года будет распространяться на территорию Арктической зоны Российской Федерации, в Архангельской области можно выбрать на специальном геопортале. Как говорится в среду в сообщении пресс-службы администрации региона, там можно уточнить размеры участка и назначение земель.

"Выбрать "арктический гектар" можно на геопортале Архангельской области. Цифровой сервис разработан министерством связи и информационных технологий региона и представляет собой специальную карту, на которой можно посмотреть расположение и размеры нужного участка, а также уточнить его кадастровый номер и назначение земель", - говорится в сообщении.

Гектары планируется предоставлять преимущественно вблизи крупных населенных пунктов и инфраструктуры. Получить землю можно будет в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, а также в Приморском, Мезенском, Онежском, Пинежском и Лешуконском районах.

С 1 августа жители Архангельской области смогут бесплатно получить в пользование гектар земли. Сначала участком можно будет пользоваться безвозмездно, а через пять лет при условии использования по назначению можно будет оформить землю в собственность. Условия программы предполагают, что на участке можно построить индивидуальный жилой дом, заниматься приусадебным хозяйством или вести экономическую деятельность, включая оказание услуг. Первые полгода гектары в Арктике будут доступны только местным жителям. С 1 февраля 2022 года землю в Арктике смогут получить все россияне, а также участники госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики. Три региона полностью входят в программу - Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии.